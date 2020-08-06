На федеральных трассах в Бурятии участились ДТП со скотом

Почти все такие аварии происходят в тёмное время суток



В Тункинском районе Бурятии на федеральной трассе А-333 регулярно происходят дорожные аварии с участием домашних животных. За последние пять лет там произошло 58 подобных ДТП. В результате один человек погиб, а 13 получили травмы. Эта проблема актуальна и для Мухоршибирского района, где проходит федеральная трасса Р-258 «Байкал», сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».



90% аварий с участием домашнего скота произошли вне населённых пунктов в тёмное время суток. Неорганизованный выпас домашнего скота создает реальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, отмечают дорожники.



Согласно п.25.4 ПДД РФ, «животных на дороге следует перегонять, как правило, в светлое время суток. Погонщики должны направлять животных как можно ближе к правому краю дороги». Исходя из п.25.6 ПДД РФ «погонщикам скота запрещается оставлять на дороге животных без надзора, прогонять животных через дороги вне специально отведенных мест, а также в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, вести животных по дороге с асфальто- и цементобетонным покрытием при наличии иных путей». Кроме того, в соответствии со статьей 8 ГК РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ владельцы сельскохозяйственных животных несут материальную ответственность за вред, причинённый владельцам автотранспорта.



Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» напоминает о недопустимости нахождения домашнего скота на автомобильных дорогах, особенно в темное время суток, а также об ответственности, предусмотренной действующим законодательством за домашних животных, оставленных без присмотра.





