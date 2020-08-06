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Полицейские наградили иркутянина за спасение ребёнка

Полицейские наградили иркутянина за спасение ребёнка
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мужчина спас упавшего из окна мальчика

Накануне сотрудники полиции вручили благодарственное письмо жителю Иркутска Дмитрию Шестакову, благодаря помощи которого был спасён двухлетний мальчик. Возвращаясь домой, мужчина увидел, как из окна первого этажа его дома выпал ребёнок. Неравнодушный сосед, не дожидаясь приезда скорой, сам отвёз мальчика в медицинское учреждение. Ребёнок был госпитализирован в реанимационное отделение с тяжёлыми травмами, но сейчас его жизни уже ничего не угрожает.

Мужчина покинул медицинское учреждение только после того как в больницу приехали родители мальчика. Своевременное оказание медицинской помощи позволило избежать трагедии.

Как позже выяснили полицейские, родители в момент падения ребёнка дома отсутствовали. Мальчик находился под присмотром девятилетней сестры, но заигравшись, она не заметила, как малыш облокотился на москитную сетку и выпал из окна.


По информации ГУ МВД по Иркутской области


полиция спасение ребенка
 
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