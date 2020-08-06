Здоровый мужчина зарезал беззащитного
56-летний житель Нижнеилимского района Иркутской области предстанет перед судом за убийство 49-летнего беззащитного инвалида. Мужчина обвиняется по статье «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По версии следствия, в феврале 2020 года двое мужчин в квартире в посёлке Новая Игирма во время совместного распития спиртных напитков поссорились. Один из них набросился на второго с ножом. Сопротивляться потерпевший не мог, так как он инвалид второй группы из-за ампутированных ног. Мужчина скончался на месте.
Следователи допросили свидетелей, провели многочисленные судебные экспертизы.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Иркутской области будут судить убийцу безногого инвалида
Происшествия, Фото:
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