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В Иркутской области будут судить убийцу безногого инвалида

В Иркутской области будут судить убийцу безногого инвалида
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Здоровый мужчина зарезал беззащитного

56-летний житель Нижнеилимского района Иркутской области предстанет перед судом за убийство 49-летнего беззащитного инвалида. Мужчина обвиняется по статье «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По версии следствия, в феврале 2020 года двое мужчин в квартире в посёлке Новая Игирма во время совместного распития спиртных напитков поссорились. Один из них набросился на второго с ножом. Сопротивляться потерпевший не мог, так как он инвалид второй группы из-за ампутированных ног. Мужчина скончался на месте.

Следователи допросили свидетелей, провели многочисленные судебные экспертизы.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



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