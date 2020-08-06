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В Бурятии таксист, с которым не расплатились, разбил окна в доме

В Бурятии таксист, с которым не расплатились, разбил окна в доме
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Перед этим таксист пытался ограбить обманувшего его клиента

Ранним утром 5 августа 32-летний житель посёлка Нижние Тальцы Заиграевского района заявил в полицию о попытке грабежа и повреждении его имущества.

Мужчина накануне находился в Улан-Удэ. Для того, чтобы передвигаться по городу и добраться домой, он договорился с незнакомым водителем, пообещав ему заплатить. Вечером подъехав к месту жительства и поняв, что у него денег для оплаты, мужчина ушёл в свой дом.

Спустя несколько минут, выйдя из комнаты, он увидел водителя, выносящего плазменный телевизор. Владелец смог отобрать его.

Спустя несколько часов хозяин жилища услышал звуки бьющегося стекла. Выглянув, он увидел, что тот самый таксист с незнакомцами разбивает окна в доме. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали водителя, 32-летнего жителя садоводческого товарищества в Тарбагатайском районе. Мужчина ранее судим за незаконную рубку и кражу имущества.

Возбуждено уголовное дело о попытке грабежа. Также решается вопрос о выделении из материалов дела дополнительного состава преступления по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


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