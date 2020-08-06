Стали известны подробности утреннего ДТП на Ключевской
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром на улице Ключевская в Улан-Удэ в ДТП попал учебный автомобиль. Уснувший за рулём водитель минивена «Хонда Степвагон» врезался в «Рено Логан».
Сперва сообщалось об одном пострадавшем – курсанте автошколы. В Территориальном центре медицины катастроф Бурятии уточнили, что травмированных двое.
- В результате аварии пострадали два человека: инструктор и ученица автошколы. Обоих пациентов с подозрением на травму головы и ушибами эвакуировали в дежурный стационар, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф.
В Улан-Удэ в ДТП с учебной машиной пострадали инструктор и ученица автошколы
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Они вырвали цветы и перевернули лавочки
Стали известны подробности утреннего ДТП на Ключевской
У мёртвых голубей не нашли инфекций
Гражданин Китая убил бизнесмена, расчленил и разложил по мешкам
Травмы получили несовершеннолетние водитель и пассажир мотоцикла
Мужчина пропал с 18 июля
Теперь на девушку возбуждено уголовное дело
Они ехали в одном вагоне
34-летнему жителю города Киренск предъявлено обвинение в убийстве
Установлена его причастность к шести преступлениям
Девочка обратилась за помощью к росгвардейцам
Авария произошла на Ключевской
Авария произошла возле ТРЦ «People's Park»
Рога пытались провезти через Иркутскую область в Приморье
Ребёнок погиб во дворе своего дома