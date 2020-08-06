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В Улан-Удэ в ДТП с учебной машиной пострадали инструктор и ученица автошколы

В Улан-Удэ в ДТП с учебной машиной пострадали инструктор и ученица автошколы
Происшествия,  Фото:Центр медицины катастроф Бурятии
Стали известны подробности утреннего ДТП на Ключевской

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром на улице Ключевская в Улан-Удэ в ДТП попал учебный автомобиль. Уснувший за рулём водитель минивена «Хонда Степвагон» врезался в «Рено Логан».

Сперва сообщалось об одном пострадавшем – курсанте автошколы. В Территориальном центре медицины катастроф Бурятии уточнили, что травмированных двое.

- В результате аварии пострадали два человека: инструктор и ученица автошколы. Обоих пациентов с подозрением на травму головы и ушибами эвакуировали в дежурный стационар, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф.


ДТП
 
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