В Бурятии ДТП с подростками на мотоцикле попало на видео

Травмы получили несовершеннолетние водитель и пассажир мотоцикла
Вчера около 15:30 часов в городе Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали двое подростков.
В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что 50-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21043», следуя по улице Ленина, совершил столкновение с мотоциклом «Рэйсер». Двухколёсным транспортным средством управлял 17-летний водитель.
В результате ДТП водитель и 15-летний пассажир мотоцикла получили травмы различной степени тяжести.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как сообщал «Байкал-Daily», 30 июля, в селе Кырен Тункинского района Бурятии при столкновении «Тойоты Лэнд Крузера» и мотоцикла «Хонда» пострадал байкер
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