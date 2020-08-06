В Бурятии пропал пенсионер с тросточкой

Мужчина пропал с 18 июля
Сотрудники уголовного розыска разыскивают 62-летнего жителя Гусиноозёрска Анатолия Насупаева. Он вышел из дома 18 июля и до настоящего времени не вернулся, сообщает МВД по Бурятии.
Приметы: европейской внешности, рост 152 см., худощавого телосложения.
Был одет: куртка кожаная чёрного цвета, чёрные трико, чёрные ботинки.
Особые приметы: ходит с тростью, при её отсутствии передвигается с трудом. Вместо трости может использовать подручные предметы.
При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8(30145)42-7-02, 8-991-369-11-50 или 102 (112).
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Происшествия, Фото:
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