В Бурятии пропал пенсионер с тросточкой

Происшествия, Фото: ориентировка полиции

Мужчина пропал с 18 июля



Сотрудники уголовного розыска разыскивают 62-летнего жителя Гусиноозёрска Анатолия Насупаева. Он вышел из дома 18 июля и до настоящего времени не вернулся, сообщает МВД по Бурятии.



Приметы: европейской внешности, рост 152 см., худощавого телосложения.



Был одет: куртка кожаная чёрного цвета, чёрные трико, чёрные ботинки.



Особые приметы: ходит с тростью, при её отсутствии передвигается с трудом. Вместо трости может использовать подручные предметы.



При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8(30145)42-7-02, 8-991-369-11-50 или 102 (112).

