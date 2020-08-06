Иркутянин украл 400 долларов у гражданина Узбекистана в поезде

Они ехали в одном вагоне



В пассажирском поезде сообщением «Владивосток - Москва» у гражданина Узбекистана украли 400 долларов США.



Транспортные полицейские установили, что кражу совершил житель Иркутска, следовавший в одном вагоне с потерпевшим. Подозреваемый задержан, деньги изъяты и будут возвращены гражданину Узбекистана.



Возбуждено уголовное дело, иркутянину грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.





