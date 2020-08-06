Установлена его причастность к шести преступлениям
Ряд схожих преступлений в течение последних дней июля и начала августа были совершены в Центральном районе Братска. Незнакомец подходил к юным обладателям смартфонов. Под предлогом проверки, не его ли это недавно украденная вещь, он брал в руки телефон, а затем скрывался.
Были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», одно – квалифицированно по статье «Грабёж».
По описаниям потерпевших, а это дети, в возрасте от 10 до 14 лет, оперативники составили примерный портрет афериста. По нему сотрудники уголовного розыска установили и задержали 20-летнего братчанина. У него нашли два отобранных у подростков телефона.
Молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражу мобильного телефона у коллеги, когда на непродолжительное время устроился на работу. Выяснилось, что ещё в начале июля он совершил мошенничество в отношении молодого парня, которого принял за подростка, украв его сотовый телефон.
В настоящее время ему вменяется причастность к шести преступлениям в отношении семи потерпевших. Молодой человек взят под стражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Братчанин обманывал детей и отбирал телефоны
Происшествия, Фото:
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