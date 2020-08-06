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В Улан-Удэ из-за уснувшего водителя в ДТП пострадал курсант автошколы

В Улан-Удэ из-за уснувшего водителя в ДТП пострадал курсант автошколы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла на Ключевской

Сегодня утром на улице Ключевская в Улан-Удэ произошло ДТП, одним из участников которого стал автомобиль автошколы. «Хонда Степвагон» врезался в ехавший впереди учебный «Рено Логан».

В машине автошколы находился курсант, ему понадобилась медицинская помощь. На место прибыла «скорая».


Столкновение было сильным. Оба автомобиля ехали в сторону круговой развязки, но от удара обоих развернуло в противоположную стороны. Машины оказались сильно разбиты. Передняя часть «Степвагона» и задняя часть «Рено» - практически всмятку, отлетели бамперы.

Очевидцы рассказали, что, по предварительной информации, водитель «Хонды» уснул за рулём, потому и протаранил автомобиль автошколы.




Как сообщал «Байкал-Daily», накануне возле ТРЦ «People's Park» водитель проскочил на красный сигнал и устроил ДТП.



ДТП
 
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