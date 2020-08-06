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230 рогов лосей и маралов изъяли в Иркутской области

230 рогов лосей и маралов изъяли в Иркутской области
Происшествия,  Фото:управление Россельхознадзора
Рога пытались провезти через Иркутскую область в Приморье

На контрольном посту полиции на федеральной автотрассе Р-255 «Сибирь» в Тайшетском районе Иркутской области остановили фуру, следующую из города Волжский Волгоградской области в Уссурийск Приморского края. Водитель фуры незаконно перевозил 230 рогов диких животных (предположительно, лося, марала, северного оленя) без ветеринарных сопроводительных документов.

- Из-за отсутствия документов и маркировки специалисты не смогли идентифицировать товар: установить регион происхождения рогов и подтвердить эпизоотическое благополучие места их производства. На основании ветеринарно-санитарных, такая продукция подлежит изъятию из оборота, утилизации или уничтожению, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Собственнику груза выписан штраф за перевозку рогов без документов. Продукция изъята и помещена на ответственное хранение.

Последний раз подобную крупную партию сотрудники Россельхознадзора изымали в Тайшетском районе в марте прошлого года.
Россельхознадзор дикие животные
 
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