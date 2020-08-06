Рога пытались провезти через Иркутскую область в Приморье
На контрольном посту полиции на федеральной автотрассе Р-255 «Сибирь» в Тайшетском районе Иркутской области остановили фуру, следующую из города Волжский Волгоградской области в Уссурийск Приморского края. Водитель фуры незаконно перевозил 230 рогов диких животных (предположительно, лося, марала, северного оленя) без ветеринарных сопроводительных документов.
- Из-за отсутствия документов и маркировки специалисты не смогли идентифицировать товар: установить регион происхождения рогов и подтвердить эпизоотическое благополучие места их производства. На основании ветеринарно-санитарных, такая продукция подлежит изъятию из оборота, утилизации или уничтожению, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Собственнику груза выписан штраф за перевозку рогов без документов. Продукция изъята и помещена на ответственное хранение.
Последний раз подобную крупную партию сотрудники Россельхознадзора изымали в Тайшетском районе в марте прошлого года.
230 рогов лосей и маралов изъяли в Иркутской области
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Рога пытались провезти через Иркутскую область в Приморье
Мужчина купил участок специально для выращивания мака
Он с директором компании похищали деньги на госконтрактах
Вылечились уже 83% заразившихся коронавирусом
Берегоукрепление за 18 миллионов уже не исполняет свои функции
Накануне в республику прибыли два вертолёта Ми-8
Пока поиски не дали результатов
Тело молодой человек спрятал в гараже
В настоящее время задержаны двое из четверых нарушителей
Пенсионер повредил ногу в горной местности
Мужчина силой забрал выручку
Мужчина пытался убить пенсионерку за отказ поделиться алкоголем
За взятки ветеринарный врач выдавал документы с фиктивными данными на мясо
Аферист не смог ответить на «контрольный» вопрос от покупателя
После убийства мужчина уехал в другой город