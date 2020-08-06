Житель Бурятии выращивал на даче кусты опийного мака

Происшествия, Фото: из архива

Мужчина купил участок специально для выращивания мака



Житель Северобайкальска на своём дачном участке взращивал и любовно ухаживал за кустами мака. Однако маковую плантацию обнаружили полицейские.



- Ранее судимый за наркопреступление 43-летний не работающий житель Северобайкальска в 2019 году приобрёл участок в дачном кооперативе. На нем мужчина занимался садоводством и культивированием запрещённых растений, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Полицейские изъяли 54 куста опийного мака. По результатам экспертизы, их общий вес превысил 480 граммов.



Мужчина не стал отпираться и признался, что мак выращивал для дальнейшего изготовления наркотиков опийной группы. Правда, заверял, что наркотики планировал потреблять сам.



Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 231 Уголовного кодекса «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства».



- В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование, - сообщили в МВД по Бурятии.





