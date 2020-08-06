Мужчина купил участок специально для выращивания мака
Житель Северобайкальска на своём дачном участке взращивал и любовно ухаживал за кустами мака. Однако маковую плантацию обнаружили полицейские.
- Ранее судимый за наркопреступление 43-летний не работающий житель Северобайкальска в 2019 году приобрёл участок в дачном кооперативе. На нем мужчина занимался садоводством и культивированием запрещённых растений, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Полицейские изъяли 54 куста опийного мака. По результатам экспертизы, их общий вес превысил 480 граммов.
Мужчина не стал отпираться и признался, что мак выращивал для дальнейшего изготовления наркотиков опийной группы. Правда, заверял, что наркотики планировал потреблять сам.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 231 Уголовного кодекса «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства».
- В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование, - сообщили в МВД по Бурятии.
Житель Бурятии выращивал на даче кусты опийного мака
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Рога пытались провезти через Иркутскую область в Приморье
Мужчина купил участок специально для выращивания мака
Он с директором компании похищали деньги на госконтрактах
Вылечились уже 83% заразившихся коронавирусом
Берегоукрепление за 18 миллионов уже не исполняет свои функции
Накануне в республику прибыли два вертолёта Ми-8
Пока поиски не дали результатов
Тело молодой человек спрятал в гараже
В настоящее время задержаны двое из четверых нарушителей
Пенсионер повредил ногу в горной местности
Мужчина силой забрал выручку
Мужчина пытался убить пенсионерку за отказ поделиться алкоголем
За взятки ветеринарный врач выдавал документы с фиктивными данными на мясо
Аферист не смог ответить на «контрольный» вопрос от покупателя
После убийства мужчина уехал в другой город