В Забайкалье экс-сотрудник МЧС отделался условкой за мошенничество

Происшествия, Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

Он с директором компании похищали деньги на госконтрактах



В Забайкальском крае вынесен обвинительный приговор бывшему заместителю начальника третьего отряда противопожарной службы, а также директору коммерческой фирмы. Они признаны виновными в мошенничестве, сообщает пресс-служба краевого Следственного управления.



Следствие сообщает, что в 2017-2019 годах сотрудники МЧС в сговоре с директором ООО похищали деньги при заключении государственных контрактов по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту пожарной техники. Всего установлено четыре факта хищения на общую сумму около 1,2 млн рублей.



Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ.



В двух случаях подсудимые совершали хищение при пособничестве бухгалтера ООО. Она признана виновной по статье «Пособничество мошенничеству, совершенному группой лиц по предварительному сговору, совершенном в крупном размере».



После возбуждения уголовного дела мужчина был уволен из рядов МЧС.



- С учётом того, что подсудимые признали вину, полностью возместили причинённый вред, суд назначил экс-сотруднику МЧС наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Руководителю и главному бухгалтеру фирмы назначены наказания в виде 4 и 3 лет лишения свободы условно соответственно, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.





