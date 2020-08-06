Он с директором компании похищали деньги на госконтрактах
В Забайкальском крае вынесен обвинительный приговор бывшему заместителю начальника третьего отряда противопожарной службы, а также директору коммерческой фирмы. Они признаны виновными в мошенничестве, сообщает пресс-служба краевого Следственного управления.
Следствие сообщает, что в 2017-2019 годах сотрудники МЧС в сговоре с директором ООО похищали деньги при заключении государственных контрактов по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту пожарной техники. Всего установлено четыре факта хищения на общую сумму около 1,2 млн рублей.
Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ.
В двух случаях подсудимые совершали хищение при пособничестве бухгалтера ООО. Она признана виновной по статье «Пособничество мошенничеству, совершенному группой лиц по предварительному сговору, совершенном в крупном размере».
После возбуждения уголовного дела мужчина был уволен из рядов МЧС.
- С учётом того, что подсудимые признали вину, полностью возместили причинённый вред, суд назначил экс-сотруднику МЧС наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Руководителю и главному бухгалтеру фирмы назначены наказания в виде 4 и 3 лет лишения свободы условно соответственно, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье экс-сотрудник МЧС отделался условкой за мошенничество
Происшествия, Фото:
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