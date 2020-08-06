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В Бурятии уже разрушилось новое берегоукрепление в Максимихе

В Бурятии уже разрушилось новое берегоукрепление в Максимихе
Происшествия,  Фото:Байкальская природоохранная прокуратура
Берегоукрепление за 18 миллионов уже не исполняет свои функции

В находящемся на берегу Байкала селе Максимиха Баргузинского района Бурятии в 2014 году было возведено новое берегоукрепление, на него потратили почти 18 млн. руб. Однако уже сейчас оно находится в полуразрушенном состоянии и не исполняет свои функции. Об этом сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Надзорный орган заявил о «попустительском отношении» эксплуатирующей организации к этому сооружению.

Ещё в 2016 году заказчик (Енисейское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов) выявило серьёзные недостатки и дефекты берегоукрепления, в том числе просадку и смещение конструкций. Комиссионное обследование в 2019 году установило дальнейшее его разрушение, в том числе повреждение сетки и «вымытие» камня.

- Нахождение берегоукрепительного сооружения в таком состоянии недопустимо, так как при этом оно не может обеспечивать защиту как окружающей среды, так и защиту жилых домов и автомобильной дороги в селе Максимиха от негативного воздействия вод озера Байкал, - поясняют в Байкальской природоохранной прокуратуры.

Для восстановления сооружения природоохранный прокурор обратился в суд к эксплуатирующей организации ФГБУ «Центррегионводхоз» с требованиями о проведении обследования сооружения и приведении его в технически исправное состояние. Решением Иркутского районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объёме.


Байкал природоохранная деятельность
 
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