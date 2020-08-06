Накануне в республику прибыли два вертолёта Ми-8
За минувшие сутки самолёт Ан-2 и вертолёт Ми-8 МЧС России не вылетали на поиск пропавшего в Бурятии самолёта авиакомпании «Феникс» в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Два вылета успел совершить вертолёт Ми-8 Сибирского авиационного поисково-спасательного центра, его налёт – 8 часов 11 минут. Общая площадь обследованной территории за сутки составила 780 кв. км., сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
К поискам решено привлечь ещё два вертолёта Ми-8, он прибудут из городов Иркутск и Братск.
370 квадратных километров было обследовано беспилотной летательной системой. Совершенно два вылета продолжительностью 8 часов.
На земле поиски ведутся по трём маршрутам.
За всё время пять бортов совершили 60 вылетов в зону предполагаемого местонахождения пропавшего самолёта. Общее время, проведённое пилотами в воздухе, составило более 9 суток.
Площадь обследованной с воздуха территории составляет более 21 тысячи квадратных километров. Беспилотник охватил более тысячи квадратных километров.
Наземные группы за всё время поисков прошли более 215 квадратных километров. По состоянию на 5 августа поисковые работы продолжаются.
Как сообщал «Байкал-Daily», самолёт авиакомпании «Феникс» пропал 19 июля, не выйдя вовремя на связь. С тех пор поиски его не прекращаются. На днях к поискам привлекли беспилотник военных.
На прошлой неделе в поисках начали участвовать волонтёры, в Тунку прибыли представители отряда «Лиза Алерт» из Новосибирска, которые привезли беспилотник «Zala».
С 30 июля в Тункинском районе введён режим ЧС.
Пропавший в Бурятии Ан-2 будут искать вертолёты из Иркутской области
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