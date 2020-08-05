Читинец пришёл покупать машину и убил продавца

Тело молодой человек спрятал в гараже



23-летний житель Читы подозревается в убийстве продавца машины, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



По данным следствия, в ночь на 3 августа в посёлке Чернышевск молодой человек убил 47-летнего мужчину, нанеся ему несколько ударов ножом.



Как установили следователи, преступление было совершено в гараже местного гаражного кооператива. Молодой человек пришёл сюда для покупки автомобиля у мужчины.



В ходе обсуждения деталей сделки произошёл конфликт, в ходе которого покупатель несколько раз ударил продавца ножом. Мужчина скончался на месте.



После этого убийца спрятал тело в гараже и на машине своей жертвы поехал в сторону Читы. В нескольких десятках километров от города бросил машину и добрался до дома попутным транспортом.



Следователи задержали подозреваемого, на допросе он признался в убийстве. Проведена проверка показаний подозреваемого на месте преступления, назначены судебные экспертизы. Завтра следователи обратятся в суд с ходатайством о заключении задержанного под стражу.





