Тело молодой человек спрятал в гараже
23-летний житель Читы подозревается в убийстве продавца машины, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
По данным следствия, в ночь на 3 августа в посёлке Чернышевск молодой человек убил 47-летнего мужчину, нанеся ему несколько ударов ножом.
Как установили следователи, преступление было совершено в гараже местного гаражного кооператива. Молодой человек пришёл сюда для покупки автомобиля у мужчины.
В ходе обсуждения деталей сделки произошёл конфликт, в ходе которого покупатель несколько раз ударил продавца ножом. Мужчина скончался на месте.
После этого убийца спрятал тело в гараже и на машине своей жертвы поехал в сторону Читы. В нескольких десятках километров от города бросил машину и добрался до дома попутным транспортом.
Следователи задержали подозреваемого, на допросе он признался в убийстве. Проведена проверка показаний подозреваемого на месте преступления, назначены судебные экспертизы. Завтра следователи обратятся в суд с ходатайством о заключении задержанного под стражу.
Читинец пришёл покупать машину и убил продавца
Происшествия, Фото:
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