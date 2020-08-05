В Иркутской области поймали налётчика на цветочный магазин

Мужчина силой забрал выручку



Накануне днём в цветочный магазин в городе Тайшет Иркутской области зашёл молодой человек. Осмотрев помещение и убедившись, что в магазине кроме него и продавщицы никого нет, силой завладел выручкой и скрылся. Ущерб составил около 4 тысяч рублей.



Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть в тот же день. По словам продавца, мужчина был одет в яркую красную куртку.



В течение суток полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний житель Нижнеудинского района. Мужчина был доставлен в отдел полиции.



Сейчас подозреваемого проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.





