В Иркутской области поймали налётчика на цветочный магазин

Мужчина силой забрал выручку
Накануне днём в цветочный магазин в городе Тайшет Иркутской области зашёл молодой человек. Осмотрев помещение и убедившись, что в магазине кроме него и продавщицы никого нет, силой завладел выручкой и скрылся. Ущерб составил около 4 тысяч рублей.
Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть в тот же день. По словам продавца, мужчина был одет в яркую красную куртку.
В течение суток полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний житель Нижнеудинского района. Мужчина был доставлен в отдел полиции.
Сейчас подозреваемого проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
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Происшествия, Фото:
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