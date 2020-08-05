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В Иркутской области поймали налётчика на цветочный магазин

В Иркутской области поймали налётчика на цветочный магазин
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина силой забрал выручку

Накануне днём в цветочный магазин в городе Тайшет Иркутской области зашёл молодой человек. Осмотрев помещение и убедившись, что в магазине кроме него и продавщицы никого нет, силой завладел выручкой и скрылся. Ущерб составил около 4 тысяч рублей.

Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть в тот же день. По словам продавца, мужчина был одет в яркую красную куртку.

В течение суток полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний житель Нижнеудинского района. Мужчина был доставлен в отдел полиции.

Сейчас подозреваемого проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.


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