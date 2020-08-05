Аферист не смог ответить на «контрольный» вопрос от покупателя
Уполномоченный о правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова на своей странице в Facebook рассказала о «квартирном» мошеннике. К омбудсмену обратился мужчина, который подбирает себе однокомнатную квартиру в Улан-Удэ.
Покупатель сообщил ей, что нашёл на сайте Авито. ру отличный вариант на ул. Фрунзе. Продавец предлагает просторную квартиру в центре города, с современным ремонтом и новой мебелью по сказочной цене. «Однушка» почти в 40 квадратных метров выставлена всего за 860 тысяч рублей.
Продавец попросил покупателя внести задаток на карту, чтобы снять объявление с сайта. А посмотреть недвижимость можно будет только на следующий день. «Мол, утром деньги, вечером-стулья», - обрисовала ситуацию Юлия Жамбалова.
Но тут покупатель решил проверить продавца. Он спросил, что находится рядом с домом. И тут стало ясно, что житель Бурятии беседует с мошенником, продавец ответил, что рядом школа номер 17. Эта школа находится на улице Ключевская и вовсе не в центре города.
- Озадаченный покупатель с задатком решил не торопиться, поскольку усмотрел в действиях продавца признаки мошенничества. И написал мне с просьбой разобраться, - подытожила Юлия Жамбалова.
Уполномоченный пообещала, что направит обращение в МВД по Бурятии.
На сегодня объявление о продаже всё ещё остаётся на сайте.
Бурятский омбудсмен взялась за мошенника с «шикарной» квартирой
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