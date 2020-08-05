Бурятский омбудсмен взялась за мошенника с «шикарной» квартирой

Аферист не смог ответить на «контрольный» вопрос от покупателя



Уполномоченный о правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова на своей странице в Facebook рассказала о «квартирном» мошеннике. К омбудсмену обратился мужчина, который подбирает себе однокомнатную квартиру в Улан-Удэ.



Покупатель сообщил ей, что нашёл на сайте Авито. ру отличный вариант на ул. Фрунзе. Продавец предлагает просторную квартиру в центре города, с современным ремонтом и новой мебелью по сказочной цене. «Однушка» почти в 40 квадратных метров выставлена всего за 860 тысяч рублей.



Продавец попросил покупателя внести задаток на карту, чтобы снять объявление с сайта. А посмотреть недвижимость можно будет только на следующий день. «Мол, утром деньги, вечером-стулья», - обрисовала ситуацию Юлия Жамбалова.



Но тут покупатель решил проверить продавца. Он спросил, что находится рядом с домом. И тут стало ясно, что житель Бурятии беседует с мошенником, продавец ответил, что рядом школа номер 17. Эта школа находится на улице Ключевская и вовсе не в центре города.



- Озадаченный покупатель с задатком решил не торопиться, поскольку усмотрел в действиях продавца признаки мошенничества. И написал мне с просьбой разобраться, - подытожила Юлия Жамбалова.



Уполномоченный пообещала, что направит обращение в МВД по Бурятии.



На сегодня объявление о продаже всё ещё остаётся на сайте.





