Житель Иркутской области убил двух приятелей и ещё двух ранил

После убийства мужчина уехал в другой город
В квартире дома на улице Якуримская в городе Усть-Кута нашли тела двух убитых 36-летних мужчин. Подозреваемый в убийстве задержан.
По версии следствия, вечером 3 августа в квартиру, где находились четверо мужчин, пришёл их пьяный знакомый. Он выстрелил из своего оружия и нанёс ножом множественные удары всем четырём мужчинам, а затем скрылся.
В результате двое человек скончались на месте. Двум другим оказана медицинская помощь, они доставлены в городскую больницу.
Вскоре стрелок был задержан по дороге в Братске и возвращён в город Усть-Кут. Подозреваемым оказался ранее не судимый 37-летний местный житель, имеющий на иждивении двух детей, официально где-либо не трудоустроен.
- В настоящее время с задержанным работают следователи, устанавливаются мотивы и обстоятельства совершенного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
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