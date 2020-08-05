Житель Иркутской области убил двух приятелей и ещё двух ранил

После убийства мужчина уехал в другой город



В квартире дома на улице Якуримская в городе Усть-Кута нашли тела двух убитых 36-летних мужчин. Подозреваемый в убийстве задержан.



По версии следствия, вечером 3 августа в квартиру, где находились четверо мужчин, пришёл их пьяный знакомый. Он выстрелил из своего оружия и нанёс ножом множественные удары всем четырём мужчинам, а затем скрылся.



В результате двое человек скончались на месте. Двум другим оказана медицинская помощь, они доставлены в городскую больницу.



Вскоре стрелок был задержан по дороге в Братске и возвращён в город Усть-Кут. Подозреваемым оказался ранее не судимый 37-летний местный житель, имеющий на иждивении двух детей, официально где-либо не трудоустроен.



- В настоящее время с задержанным работают следователи, устанавливаются мотивы и обстоятельства совершенного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.





