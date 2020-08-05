В Бурятии «чёрный лесоруб» удрал, бросив грузовик

Но мужчину всё равно задержали через несколько дней
При патрулировании лесов Заиграевского района Бурятии лесники увидели автомобиль, гружённый древесиной. Лесничие решили незаметно подойти ближе. На месте сотрудники лесной охраны увидели мужчину, который заготавливал древесину. Нарушитель заметил лесников и убежал.
Спустя несколько дней в ходе оперативных мероприятий нарушитель был задержан.
Выяснилось, что житель Онохоя успел заготовить около 13 кубометров древесины в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил около 160 тысяч рублей.
Незаконно заготовленная древесина, грузовик «ЗИЛ-130» и бензопила были изъяты.
На мужчину составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов.
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Происшествия, Фото:
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