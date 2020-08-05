Пьяного иркутянина оштрафовали за курение в самолёте

Самолёт из Иркутска направлялся в Анапу
29-летнего иркутянина за курение на борту самолёта «Иркутск-Анапа» сняли с рейса. Когда самолёт приземлился в аэропорту Барнаула для дозаправки топливом, на борт поднялся наряд транспортной полиции.
- 29-летний житель Иркутска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, курил табачные изделия в туалетной комнате самолета во время полёта, при этом на замечания бортпроводников не реагировал, мешал другим пассажирам. Данному гражданину командир воздушного судна отказал в дальнейшем перелёте. Нарушителя задержали на борту самолёта сотрудники Алтайского линейного управления МВД России в Барнауле, где самолёт приземлился планово для дозаправки топливом, - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
На мужчину составили два протокола – за курение в самолёте и за появление в общественных местах в состоянии опьянения.
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