Грабёж произошёл в магазине
1 августа в Санкт-Петербурге в магазине на Хасанской улице трое молодых людей похитили товар на 1398 рублей, подравшись с персоналом. Грабителей нашли спустя три дня, сообщает издание «Фонтанка».
Грабителями оказались два местных безработных жителя и приезжий 20-летний юноша из Бурятии.
Приезжий из Бурятии совершил грабёж в Петербурге
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