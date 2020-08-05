Приезжий из Бурятии совершил грабёж в Петербурге

Грабёж произошёл в магазине



1 августа в Санкт-Петербурге в магазине на Хасанской улице трое молодых людей похитили товар на 1398 рублей, подравшись с персоналом. Грабителей нашли спустя три дня, сообщает издание «Фонтанка».



Грабителями оказались два местных безработных жителя и приезжий 20-летний юноша из Бурятии.







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