Большая собака терроризирует жителей села в Бурятии

Пёс внушительных размеров не даёт прохода сельчанам
Жители села Хоринск бьют тревогу из-за агрессивной большой собаки. Местная жительница оставила жалобу в группе «Хоринск-инфо. 24/7». Утром женщина шла по улице Ключевская, когда огромная собака перегородила путь.
- Меня не пропустила огромная собака. Хорошо, что рядом была другая собака, на которую она отвлеклась, и я успела уйти, а так она побежала на меня. Она каждый день возле нашего дома бегает, страшно выйти, - поделилась эмоциями женщина.
На обращение ответил глава сельского поселения «Хоринское». Он сообщил, что на место выезжала жилищно-бытовая комиссия.
- На сегодняшний день ведётся работа с собственником по привлечению к административной ответственности, - добавил руководитель села.
К публикации в группе «Хоринск-инфо» приложили фотографию забора, который сломала собака. По сломанному штакетнику можно сделать выводы о размерах собаки – они действительно внушающие.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ собака напала на четырёхлетнего ребёнка прямо на детской площадке. Владелец животного не хочет признавать вину. Сейчас мама мальчика ищет свидетелей происшествия.
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Происшествия, Фото:
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