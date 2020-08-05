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Пропавший Ан-2 не могут найти ни в Бурятии, ни в Иркутской области

Пропавший Ан-2 не могут найти ни в Бурятии, ни в Иркутской области
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
В поисках самолёта обследовали уже 21 285 кв.км

19 июля самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс» с двумя членами экипажа и четырьмя пассажирами, предположительно совершал облет территории перед химической обработкой полей. После вылета самолёт пропал - своевременно не вышел на связь. Точный маршрут следования самолёта неизвестен.

Поиски самолёта с тех пор ведутся в двух районах Бурятии и Иркутской области.

За последние сутки вертолёт Ми-8 выполнил два вылета. Обследована территория Окинского района и Черемховского района Иркутской области на площади 780 кв. км.

Беспилотник военных провёл два вылета. Обследована территория Черемховского и Усольского района Иркутской области на площади 370 кв. км.

Три сводные наземные группы проводили поиски по трём маршрутам. Всего задействовано 24 человека: Бурятская республиканская поисково-спасательная служба: отряд №1, АУ РБ «Забайкальской авиационной базы охраны лесов» ГУ МЧС России по республике. Наземной группировкой обследовано 47 км.

Поиск результатов не дал.

За все дни поисков проведено 60 вылетов пятью бортами: Ми-8, Ми-8 МЧС России, Ан-2, Робинсон R-66 и Ан-26. Площадь обследованной территории составляет 21 285 кв.км. Проведено шесть полётов беспилотников. Общая площадь полёта составила 1150 кв. км; наземной группировкой обследовано 215,5 кв. км.

Поиски самолёта продолжаются, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Местные старожилы говорят, что в тайге можно выжить, поскольку в этом году богатый урожай лесных даров: грибов, ягод, орехов, зелени.

30 июля из-за пропажи самолёта в Тункинском районе введён режим ЧС.
самолеты пропавшие без вести
 
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