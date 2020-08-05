В поисках самолёта обследовали уже 21 285 кв.км
19 июля самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс» с двумя членами экипажа и четырьмя пассажирами, предположительно совершал облет территории перед химической обработкой полей. После вылета самолёт пропал - своевременно не вышел на связь. Точный маршрут следования самолёта неизвестен.
Поиски самолёта с тех пор ведутся в двух районах Бурятии и Иркутской области.
За последние сутки вертолёт Ми-8 выполнил два вылета. Обследована территория Окинского района и Черемховского района Иркутской области на площади 780 кв. км.
Беспилотник военных провёл два вылета. Обследована территория Черемховского и Усольского района Иркутской области на площади 370 кв. км.
Три сводные наземные группы проводили поиски по трём маршрутам. Всего задействовано 24 человека: Бурятская республиканская поисково-спасательная служба: отряд №1, АУ РБ «Забайкальской авиационной базы охраны лесов» ГУ МЧС России по республике. Наземной группировкой обследовано 47 км.
Поиск результатов не дал.
За все дни поисков проведено 60 вылетов пятью бортами: Ми-8, Ми-8 МЧС России, Ан-2, Робинсон R-66 и Ан-26. Площадь обследованной территории составляет 21 285 кв.км. Проведено шесть полётов беспилотников. Общая площадь полёта составила 1150 кв. км; наземной группировкой обследовано 215,5 кв. км.
Поиски самолёта продолжаются, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Местные старожилы говорят, что в тайге можно выжить, поскольку в этом году богатый урожай лесных даров: грибов, ягод, орехов, зелени.
30 июля из-за пропажи самолёта в Тункинском районе введён режим ЧС.
Пропавший Ан-2 не могут найти ни в Бурятии, ни в Иркутской области
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В поисках самолёта обследовали уже 21 285 кв.км
Сотрудники случайно оказались рядом с местом ДТП
Аферистка использовала в соцсети не свои фотографии, а заманчивые снимки красавицы
Мужчина собрал коноплю в поле
На место прибыли оперативные службы и энергетики
Пожар произошёл в гараже возле дома
После первого изнасилования жертва хранила молчание в обмен на обещание не приближаться к ней
Люди, сдавшие оружие, освобождаются от уголовной ответственности и получают выплаты
Было обследовано около 40 квадратных километров
Водитель микроавтобуса врезался в грузовик
Вор-кофеман орудовал пять месяцев
Он планировал сам ездить на велосипеде
Мужчина рубил сосны и лиственницы
Таковы данные Роспотребнадзора
Расправу над плывущим медведем сняли на видео