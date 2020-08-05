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Иркутские росгвардейцы спасли супругов из горящей машины

Иркутские росгвардейцы спасли супругов из горящей машины
Происшествия,  Фото:управление Росгвардии по Иркутской области
Сотрудники случайно оказались рядом с местом ДТП

В Иркутске сотрудники вневедомственной охраны области спасли водителя и пассажирку, которые самостоятельно не могли выбраться из горящего автомобиля после ДТП. Инцидент произошёл 5 августа на пересечении улиц Декабрьских Событий и Халтурина.

По данным управления Росгвардии, 25-летний водитель «Renault Logan» с пассажиром в салоне нарушил правила дорожного движения и совершил столкновение с «Nissan Primera», после чего машина на скорости опрокинулась.

Из-за полученных повреждений автомобиль загорелся, водитель и его супруга оказались заблокированы в загоревшейся машине и не могли покинуть авто самостоятельно. На помощь пришли сотрудники Росгвардии, которые совершенно случайно оказались рядом с местом ДТП.

Прапорщики Дмитрий Аскаров, Максим Лазовский, Александр Бельков и сержанты Владимир Шакиров и Дмитрий Ануфриев вернули перевернутую машину в исходное положение и вытащили всех, кто находился в машине. После потушили пламя с помощью огнетушителя.

Жизни и здоровью супругов ничего не угрожает. Пострадавшие отказались от госпитализации, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области.

Росгвардия пожар спасение
 
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