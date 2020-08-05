Жительница Бурятии с чужими фото красотки обманула мужчину на 450 тысяч

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Аферистка использовала в соцсети не свои фотографии, а заманчивые снимки красавицы



Полицейские задержали жительницу Бурятии, которая полгода обманывала иркутянина через соцсеть с помощью фейковых фотографий.



Мужчина онлайн познакомился с привлекательной девушкой. Через какое-то время в процессе общения она ненавязчиво просила одолжить деньги для лечения и покупки медицинских препаратов. С июля по октябрь 2019 года иркутянин девушке перевёл в общей сложности порядка 450 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Полицейские выяснили, что банковский счёт принадлежит 68-летней жительнице Хоринского района Бурятии. А аферистка – это её 28-летняя дочь.



По версии следствия, девушка создала фейковую страницу, украв фотографии девушки из Нижнего Новгорода. Мошенница вела переписку с молодыми людьми и после непродолжительного общения просила денежные займы.



На данный момент оперативники и следователи устанавливают причастность задержанной к похожим преступлениям. Не исключено, что от её действий могли пострадать, как минимум, трое жителей Иркутской области.



Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Девушке грозит до шести лет лишения свободы.







