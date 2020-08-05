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В Бурятии дотла сгорели два автомобиля

В Бурятии дотла сгорели два автомобиля
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Пожар произошёл в гараже возле дома

Сегодня ночью в посёлке Баргузин в гараже на территории жилого дома произошёл пожар. Огонь дотла уничтожил два автомобиля.

Предположительно, произошло короткое замыкание электропроводки на микроавтобусе «Истана». Затем огонь распространился на стоящий рядом автомобиль «Митсубиси» и гараж.


Пожарные не допустили распространения огня на соседние строения.

Никто из людей не пострадал, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июля в том же селе Баргузин сгорел автомобиль, который также находился в гараже.

Также недавно в Улан-Удэ дети спалили гаражи, автомобиль и кладовые.
пожар автомобили
 
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