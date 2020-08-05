В Бурятии дотла сгорели два автомобиля

Пожар произошёл в гараже возле дома
Сегодня ночью в посёлке Баргузин в гараже на территории жилого дома произошёл пожар. Огонь дотла уничтожил два автомобиля.
Предположительно, произошло короткое замыкание электропроводки на микроавтобусе «Истана». Затем огонь распространился на стоящий рядом автомобиль «Митсубиси» и гараж.
Пожарные не допустили распространения огня на соседние строения.
Никто из людей не пострадал, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июля в том же селе Баргузин сгорел автомобиль, который также находился в гараже
.
Также недавно в Улан-Удэ дети спалили гаражи, автомобиль и кладовые.
Люди, сдавшие оружие, освобождаются от уголовной ответственности и получают выплаты
Также он расплачивался за покупки в магазинах
Было обследовано около 40 квадратных километров
Водитель микроавтобуса врезался в грузовик
Вор-кофеман орудовал пять месяцев
Он планировал сам ездить на велосипеде
Мужчина рубил сосны и лиственницы
Таковы данные Роспотребнадзора
Расправу над плывущим медведем сняли на видео
Угрозы посыпались после публикации о некачественной постройке в городском парке
Беспилотник начал обследовать территорию Иркутской области
Тело убитого нашли через несколько часов
Мужчину обокрали, пока он спал
Сестра впавшего в кому мужчину решила, что он пьян и не вызвала «скорую»
На тушении работало 20 человек