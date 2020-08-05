В Улан-Удэ насильник дважды нападал на одну и ту же женщину

После первого изнасилования жертва хранила молчание в обмен на обещание не приближаться к ней



В Улан-Удэ женщина-инвалид дважды подверглась сексуальному насилию со стороны одного и того же мужчины.



Впервые женщину изнасиловал её знакомый ещё в 2016 году. Однако жертва никому не сообщила об этом. Она пообещала хранить молчание, взяв за это с преступника обещание, что он больше никогда к ней не подойдёт.



За эти несколько лет мужчина попал за решётку, он сел в колонию за причинение тяжкого вреда здоровью. В конце 2019 года освободился условно-досрочно, устроился на работу грузчиком. Несмотря на данное обещание, он вновь пришёл в дом к той женщине.



Она жила одна и совсем не ожидала произошедшего. Насильник ворвался в дом, набросился на женщину, бил её по лицу и телу. Затем схватил за волосы и волоком потащил к кровати. Он надругался над беззащитной женщиной, совершив насильственные действия сексуального характера. При этом говорил, что не остановится и сейчас изнасилует.



С трудом женщине удалось отбиться, под руку попался молоток, которым она кинула в нападавшего. В итоге она смогла вырваться и убежать.



Об этом нападении она уже сообщила в правоохранительные органы.



- За незаконное проникновение в жилище, насильственные действия сексуального характера и попытку изнасилования Советский районный суд назначил подсудимому наказание, с учетом рецидива, в виде семи лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, - сообщила «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан Удэ Юлия Хаджаева.

