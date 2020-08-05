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В Улан-Удэ насильник дважды нападал на одну и ту же женщину

В Улан-Удэ насильник дважды нападал на одну и ту же женщину
Происшествия,  Фото:pixabay.com
После первого изнасилования жертва хранила молчание в обмен на обещание не приближаться к ней

В Улан-Удэ женщина-инвалид дважды подверглась сексуальному насилию со стороны одного и того же мужчины.

Впервые женщину изнасиловал её знакомый ещё в 2016 году. Однако жертва никому не сообщила об этом. Она пообещала хранить молчание, взяв за это с преступника обещание, что он больше никогда к ней не подойдёт.

За эти несколько лет мужчина попал за решётку, он сел в колонию за причинение тяжкого вреда здоровью. В конце 2019 года освободился условно-досрочно, устроился на работу грузчиком. Несмотря на данное обещание, он вновь пришёл в дом к той женщине.

Она жила одна и совсем не ожидала произошедшего. Насильник ворвался в дом, набросился на женщину, бил её по лицу и телу. Затем схватил за волосы и волоком потащил к кровати. Он надругался над беззащитной женщиной, совершив насильственные действия сексуального характера. При этом говорил, что не остановится и сейчас изнасилует.

С трудом женщине удалось отбиться, под руку попался молоток, которым она кинула в нападавшего. В итоге она смогла вырваться и убежать.

Об этом нападении она уже сообщила в правоохранительные органы.

- За незаконное проникновение в жилище, насильственные действия сексуального характера и попытку изнасилования Советский районный суд назначил подсудимому наказание, с учетом рецидива, в виде семи лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, - сообщила «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан Удэ Юлия Хаджаева.
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