Жители Бурятии активно сдают оружие за деньги





















С начала года в центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии жители Бурятии добровольно сдали 31 единицу огнестрельного оружия, более 1200 боеприпасов различного калибра и шесть основных частей оружия.Все они получили выплаты. Общая сумма компенсаций за сданное оружие и боеприпасы составила 150 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся у них оружие, освобождаются от уголовной ответственности.За добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ установлены следующие размеры вознаграждения:за нарезное или гладкоствольное огнестрельное оружие - до 5000 рублей;за боевые гранаты - до 2000 рублей;за обрезы огнестрельного оружия - до 3000 рублей;за самодельное огнестрельное оружие - до 2000 рублей;за оружие ограниченного поражения - до 2000 рублей;за патроны к огнестрельному оружию - до 15 рублей за штуку.Обратиться с заявлением о добровольной сдаче оружия граждане могут в любое территориальное подразделение Росгвардии или МВД.