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Жители Бурятии активно сдают оружие за деньги

Жители Бурятии активно сдают оружие за деньги
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Люди, сдавшие оружие, освобождаются от уголовной ответственности и получают выплаты

С начала года в центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии жители Бурятии добровольно сдали 31 единицу огнестрельного оружия, более 1200 боеприпасов различного калибра и шесть основных частей оружия.

Все они получили выплаты. Общая сумма компенсаций за сданное оружие и боеприпасы составила 150 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся у них оружие, освобождаются от уголовной ответственности.

За добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ установлены следующие размеры вознаграждения:

за нарезное или гладкоствольное огнестрельное оружие - до 5000 рублей;
за боевые гранаты - до 2000 рублей;
за обрезы огнестрельного оружия - до 3000 рублей;
за самодельное огнестрельное оружие - до 2000 рублей;
за оружие ограниченного поражения - до 2000 рублей;
за патроны к огнестрельному оружию - до 15 рублей за штуку.

Обратиться с заявлением о добровольной сдаче оружия граждане могут в любое территориальное подразделение Росгвардии или МВД.

Как сообщал «Байкал-Daily», один из последних подобных случаев зафиксирован в начале июля в Баунтовском районе. Местный житель получил деньги за ружьё, которое, по словам мужчины, он нашёл в лесу во время заготовки веников.

В июне житель Бурятии добровольно сдал двуствольное ружьё, которое нашёл в подполье дома умершего деда.

Зимой житель села Петропавловка Джидинского района Бурятии сдал старинное пехотное ружьё образца 1845 года.

Осенью 2019 года 85-летний улан-удэнец добровольно распрощался с ружьём, которое коллеги подарили ему ещё на 50-летие.





оружие Росгвардия
 
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