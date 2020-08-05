В Улан-Удэ мужчина снял номер в гостинице по украденной карте

Также он расплачивался за покупки в магазинах



В полицию Октябрьского района Улан-Удэ обратилась местная жительница с заявлением о краже. Женщина рассказала, что с банковской карты её мужа списали 15 тысяч рублей. Карту она забыла на кассе в магазине двумя часами ранее.



Полицейские, изучив сведения о списании денег, установили, что вор совершал покупки в магазинах, а также в гостинице.



Сотрудники уголовного розыска приехали в эту гостиницу, где задержали 38-летнего безработного, ранее судимого за грабёж, жителя Тункинского района. У него обнаружили банковскую карту.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

