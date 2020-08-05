Было обследовано около 40 квадратных километров
В Иркутской области нашли двух грибников, заблудившихся в лесу в районе 17-18 километра автодороги Тайшет – Шелехово. Их обнаружили сотрудники Западного поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
55-летняя женщина и 60-летний мужчина ушли в лес 3 августа, после чего связь с ними пропала. На поиски в Тайшетский район были направлены две оперативные группы и сотрудники полиции.
- Было осмотрено около 40 квадратных километров лесной площади. Применялись звуковые и световые сигналы. Несмотря на то, что удалось установить голосовую связь с заблудившимися, ещё несколько часов было затрачено на их обнаружение, поскольку наблюдалось сильное искажение звука. Горы, лес, овраги, ущелья, глубокие лощины изменяют его направление, создавая эхо. К сожалению, не все об этом знают и пытаются идти навстречу группе спасателей, а на самом деле удаляются от неё, - рассказал начальник поисково-спасательной службы ОГБУ «Пожарно-спасательная службы Иркутской области» Андрей Кармаданов.
4 августа поздним вечером грибников, уставших и обессиливших из-за долгих переходов, нашли. Их накормили и вывезли на квадроцикле из леса, а после доставили домой. Медицинская помощь им не потребовалась.
В Иркутской области сутки искали заблудившихся грибников
Происшествия, Фото:
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