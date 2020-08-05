Вор-кофеман орудовал пять месяцев
Полиция Улан-Удэ сообщила о раскрытии серии краж кофе из супермаркета. Вором-кофеманом оказался 36-летний мужчина. В пресс-службе МВД по Бурятии сообщили, что он совершал кражи с марта по июль.
Улан-удэнец воровал с полки, а затем прятал в карманы куртки и за пазуху банки с кофе. Всего он вынес 12 банок. Общая сумма ущерба составила более двух тысяч рублей.
Кражи он совершал четыре раза в одном и том же магазине. На пятый раз он был замечен охраной магазина и опознан, так как ранее его действия запечатлели камеры видеонаблюдения. Представители службы безопасности передали информацию в полицию, после чего мужчина был задержан.
Ранее он был судим за кражу, нигде официально не работает.
Выяснилось, что украденный кофе мужчина продавал случайным прохожим.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Улан-Удэ раскрыли серию краж кафе
Происшествия, Фото:
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