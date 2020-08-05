В Улан-Удэ раскрыли серию краж кафе

Вор-кофеман орудовал пять месяцев



Полиция Улан-Удэ сообщила о раскрытии серии краж кофе из супермаркета. Вором-кофеманом оказался 36-летний мужчина. В пресс-службе МВД по Бурятии сообщили, что он совершал кражи с марта по июль.



Улан-удэнец воровал с полки, а затем прятал в карманы куртки и за пазуху банки с кофе. Всего он вынес 12 банок. Общая сумма ущерба составила более двух тысяч рублей.



Кражи он совершал четыре раза в одном и том же магазине. На пятый раз он был замечен охраной магазина и опознан, так как ранее его действия запечатлели камеры видеонаблюдения. Представители службы безопасности передали информацию в полицию, после чего мужчина был задержан.



Ранее он был судим за кражу, нигде официально не работает.



Выяснилось, что украденный кофе мужчина продавал случайным прохожим.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

