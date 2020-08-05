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В Улан-Удэ раскрыли серию краж кафе

В Улан-Удэ раскрыли серию краж кафе
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Вор-кофеман орудовал пять месяцев

Полиция Улан-Удэ сообщила о раскрытии серии краж кофе из супермаркета. Вором-кофеманом оказался 36-летний мужчина. В пресс-службе МВД по Бурятии сообщили, что он совершал кражи с марта по июль.

Улан-удэнец воровал с полки, а затем прятал в карманы куртки и за пазуху банки с кофе. Всего он вынес 12 банок. Общая сумма ущерба составила более двух тысяч рублей.

Кражи он совершал четыре раза в одном и том же магазине. На пятый раз он был замечен охраной магазина и опознан, так как ранее его действия запечатлели камеры видеонаблюдения. Представители службы безопасности передали информацию в полицию, после чего мужчина был задержан.

Ранее он был судим за кражу, нигде официально не работает.

Выяснилось, что украденный кофе мужчина продавал случайным прохожим.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
кража кофе
 
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