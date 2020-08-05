Мужчина рубил сосны и лиственницы
В ходе профилактического рейда в Нижне-Чесанском участковом лесничестве Кижингинского района Бурятии участковый полиции задержал 41-летнего жителя улуса Булак. Мужчина незаконно заготовил около восьми кубометров сосны и лиственницы. Ущерб составил около 210 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
С места происшествия изъяты заготовленный лес, трактор с прицепом и бензопила.
Мужчина не работает, ранее не судим.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
Кроме того, в отношении гражданина составлен протокол по ст. 8.32 КоАП РФ – за нахождение в лесу в период действия особого противопожарного режима.
В Бурятии участковый поймал «чёрного лесоруба»
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Также он расплачивался за покупки в магазинах
Было обследовано около 40 квадратных километров
Водитель «Ниссана» врезался в грузовик
Вор-кофеман орудовал пять месяцев
Он планировал сам ездить на велосипеде
Мужчина рубил сосны и лиственницы
Таковы данные Роспотребнадзора
Расправу над плывущим медведем сняли на видео
Угрозы посыпались после публикации о некачественной постройке в городском парке
Беспилотник начал обследовать территорию Иркутской области
Тело убитого нашли через несколько часов
Мужчину обокрали, пока он спал
Сестра впавшего в кому мужчину решила, что он пьян и не вызвала «скорую»
На тушении работало 20 человек
Режим повышенной готовности объявлен в двух районах Бурятии