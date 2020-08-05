В Бурятии участковый поймал «чёрного лесоруба»

Происшествия, Фото: из архива

Мужчина рубил сосны и лиственницы



В ходе профилактического рейда в Нижне-Чесанском участковом лесничестве Кижингинского района Бурятии участковый полиции задержал 41-летнего жителя улуса Булак. Мужчина незаконно заготовил около восьми кубометров сосны и лиственницы. Ущерб составил около 210 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



С места происшествия изъяты заготовленный лес, трактор с прицепом и бензопила.



Мужчина не работает, ранее не судим.



Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.



Кроме того, в отношении гражданина составлен протокол по ст. 8.32 КоАП РФ – за нахождение в лесу в период действия особого противопожарного режима.





