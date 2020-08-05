В Забайкалье предприниматель угрожал журналисту

Угрозы посыпались после публикации о некачественной постройке в городском парке



В Забайкальском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Борзинского района. Он подозревается в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста, соединённом с угрозой применения насилия.



По данным следствия, 30 июня редактор газеты «Борзинская газета» опубликовала в аккаунтах газеты в социальных сетях информацию о некачественной постройке ограждения городского парка Борзи, построенного местным предпринимателем. В этот же день предприниматель явился в редакцию газеты, где стал угрожать редактору применением насилия в случае дальнейшего сбора и распространения подобной информации.



По мнению следователей, своими действиями бизнесмен воспрепятствовал законной профессиональной деятельности журналиста по поиску, получению и распространению информации.



О совершённом преступлении стало известно из сообщений средств массовой информации, куда редактор газеты сообщила о поступивших угрозах.



- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрошен подозреваемый. Расследование уголовного дела продолжается. В случае, если подозреваемый будет признан виновным, ему грозит до шести лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.





