Угрозы посыпались после публикации о некачественной постройке в городском парке
В Забайкальском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Борзинского района. Он подозревается в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста, соединённом с угрозой применения насилия.
По данным следствия, 30 июня редактор газеты «Борзинская газета» опубликовала в аккаунтах газеты в социальных сетях информацию о некачественной постройке ограждения городского парка Борзи, построенного местным предпринимателем. В этот же день предприниматель явился в редакцию газеты, где стал угрожать редактору применением насилия в случае дальнейшего сбора и распространения подобной информации.
По мнению следователей, своими действиями бизнесмен воспрепятствовал законной профессиональной деятельности журналиста по поиску, получению и распространению информации.
О совершённом преступлении стало известно из сообщений средств массовой информации, куда редактор газеты сообщила о поступивших угрозах.
- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрошен подозреваемый. Расследование уголовного дела продолжается. В случае, если подозреваемый будет признан виновным, ему грозит до шести лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье предприниматель угрожал журналисту
Происшествия, Фото:
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