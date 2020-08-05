Беспилотник начал обследовать территорию Иркутской области
Расчёт беспилотного летательного аппарата (БпЛА) «Орлан-10» воинской части, дислоцированной в Бурятии, прибыл в город Черемхово Иркутской области и приступил к поиску пропавшего самолёта Ан-2. Полёт начат в 60 километрах юго-западнее города Усолье-Сибирское.
Полёты БпЛА по поиску самолёта будут ежедневными, длительностью не менее 10 часов. Маршрут полёта планируется ежедневно уточнять совместно с представителями регионального координационного центра и сотрудниками МЧС.
- Многофункциональные БпЛА «Орлан-10» оснащены оборудованием, которое позволяет вести поиск в ночное время. Максимальная дальность применения комплекса от наземной станции управления до 120 км, максимальная продолжительность полёта до 10 часов, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Как сообщал «Байкал-Daily», пропавший самолёт Ан-2 не могут найти уже третью неделю. Ан-2 авиакомпании «Феникс» с шестью людьми на борту вылетел из Кырена Тункинского района ещё 19 июля, связь с ним пропала, радиомаяк по неизвестным причинам не сработал. Район поисков огромен.
В ГУ МЧС по Бурятии сообщили, что на 4 августа пять бортов провели 58 вылетов. Наземная группировка обследовала 168,5 кв. км. Неделю назад в ходе поисков даже нашли другой самолёт, который совершил жёсткую посадку в прошлом году. Но следов пропавшего Ан-2 пока не обнаружено.
Военный беспилотник начал поиски вылетевшего из Бурятии самолёта
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