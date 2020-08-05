В Улан-Удэ девушка после совместной ночи обокрала мужчину

Мужчину обокрали, пока он спал



1 августа с заявлением о краже в полицию Железнодорожного района Улан-Удэ обратился 33-летний мужчина. Накануне он познакомился с тремя девушками в кафе. После совместного застолья он пригласил новых знакомых к себе домой.



Уходя утром, пока хозяин спал, одна из девушек украла с тумбочки наручные часы, наушники для сотового телефона, а также деньги из кармана куртки. Ущерб составил 50 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска установили личность девушки и вскоре задержали её. 19-летняя подозреваемая живёт в Улан-Удэ, учится в техникуме. Она уже была судима за грабёж и в настоящий момент привлекается к уголовной ответственности за кражу.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





