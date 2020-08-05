Мужчину обокрали, пока он спал
1 августа с заявлением о краже в полицию Железнодорожного района Улан-Удэ обратился 33-летний мужчина. Накануне он познакомился с тремя девушками в кафе. После совместного застолья он пригласил новых знакомых к себе домой.
Уходя утром, пока хозяин спал, одна из девушек украла с тумбочки наручные часы, наушники для сотового телефона, а также деньги из кармана куртки. Ущерб составил 50 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личность девушки и вскоре задержали её. 19-летняя подозреваемая живёт в Улан-Удэ, учится в техникуме. Она уже была судима за грабёж и в настоящий момент привлекается к уголовной ответственности за кражу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ девушка после совместной ночи обокрала мужчину
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