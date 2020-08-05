 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Августа

04 Августа

Популярное

В Улан-Удэ ссора из-за вида «как у бомжа» окончилась убийством

В Улан-Удэ ссора из-за вида «как у бомжа» окончилась убийством
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сестра впавшего в кому мужчину решила, что он пьян и не вызвала «скорую»

31-летний улан-удэнец предстал перед судом за то, что до смерти избил 30-летнего мужчину.

Трагедия произошла во время пьяной ссоры в компании. Один из мужчин обратился к другому с претензией по его внешнему виду, в частности, упрекая за то, что он пьёт и «выглядит как бомж». Ему это настолько не понравилось, что он схватил кусок шифера и ударил по голове своего обидчика.

Оппонент в ответ ударил мужчину кулаком в лицо, уронив на землю. Во время падения он сильно ударился головой об землю. Но и тогда агрессивный обидчик не остановился, он также два раза пнул лежащего по голове.

Раненый так и остался лежать на земле, а приятели разошлись.

Вскоре его нашла сестра. Она тормошила брата, пытаясь поднять с земли. Поскольку пострадавший не реагировал, женщина решила, что брат просто сильно пьян. Она также бросила его и ушла домой.

Скорую помощь вызвала только соседка. Приехавшие медики установили, что мужчина находится в глубокой коме. Его увезли в больницу, где он скончался на следующий день от отёка и дислокации (смещения) головного мозга.

- Подсудимый признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщила «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан Удэ Юлия Хаджаева.
причинение тяжкого вреда здоровью
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Военный беспилотник начал поиски вылетевшего из Бурятии самолёта
Военный беспилотник начал поиски вылетевшего из Бурятии самолёта
Происшествия, 05.08.2020
Беспилотник начал обследовать территорию Иркутской области  
Забайкалец застрелил своего отца
Забайкалец застрелил своего отца
Происшествия, 05.08.2020
Тело убитого нашли через несколько часов
В Улан-Удэ ссора из-за вида «как у бомжа» окончилась убийством
В Улан-Удэ ссора из-за вида «как у бомжа» окончилась убийством
Происшествия, 05.08.2020
Сестра впавшего в кому мужчину решила, что он пьян и не вызвала «скорую»
На севере Бурятии потушили лесной пожар
На севере Бурятии потушили лесной пожар
Происшествия, 05.08.2020
На тушении работало 20 человек
В Бурятии сёла оказались под угрозой подтопления
В Бурятии сёла оказались под угрозой подтопления
Происшествия, 05.08.2020
Режим повышенной готовности объявлен в двух районах Бурятии
В Бурятии утонули 30 человек
В Бурятии утонули 30 человек
Происшествия, 05.08.2020
В том числе погибли восемь детей
В Улан-Удэ столкнувшиеся «Тойоты» вызвали затор
В Улан-Удэ столкнувшиеся «Тойоты» вызвали затор
Происшествия, 04.08.2020
Столкнувшиеся машины невозможно было объехать
«Меня скрутили, это был шок»: В Москве задержали участницу пикета в защиту Байкала
«Меня скрутили, это был шок»: В Москве задержали участницу пикета в защиту Байкала
Происшествия, 04.08.2020
Светлана Хагдаева проводила одиночный пикет, когда её увели сразу несколько полицейских. ВИДЕО
В Бурятии бизнесвумен осудили за контрабанду леса на 44 миллиона
В Бурятии бизнесвумен осудили за контрабанду леса на 44 миллиона
Происшествия, 04.08.2020
Перед судом предстала гендиректор «СибЭкоЛес»
Бездомный украл у жителя Улан-Удэ рюкзак
Бездомный украл у жителя Улан-Удэ рюкзак
Происшествия, 04.08.2020
Мужчина лишился оставленного без присмотра рюкзака
В Бурятии выросло число погибших на пожарах
В Бурятии выросло число погибших на пожарах
Происшествия, 04.08.2020
С начала года произошло более трёх тысяч пожаров

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^