Сестра впавшего в кому мужчину решила, что он пьян и не вызвала «скорую»
31-летний улан-удэнец предстал перед судом за то, что до смерти избил 30-летнего мужчину.
Трагедия произошла во время пьяной ссоры в компании. Один из мужчин обратился к другому с претензией по его внешнему виду, в частности, упрекая за то, что он пьёт и «выглядит как бомж». Ему это настолько не понравилось, что он схватил кусок шифера и ударил по голове своего обидчика.
Оппонент в ответ ударил мужчину кулаком в лицо, уронив на землю. Во время падения он сильно ударился головой об землю. Но и тогда агрессивный обидчик не остановился, он также два раза пнул лежащего по голове.
Раненый так и остался лежать на земле, а приятели разошлись.
Вскоре его нашла сестра. Она тормошила брата, пытаясь поднять с земли. Поскольку пострадавший не реагировал, женщина решила, что брат просто сильно пьян. Она также бросила его и ушла домой.
Скорую помощь вызвала только соседка. Приехавшие медики установили, что мужчина находится в глубокой коме. Его увезли в больницу, где он скончался на следующий день от отёка и дислокации (смещения) головного мозга.
- Подсудимый признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщила «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан Удэ Юлия Хаджаева.
В Улан-Удэ ссора из-за вида «как у бомжа» окончилась убийством
Происшествия, Фото:
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