Режим повышенной готовности объявлен в двух районах Бурятии
Растёт уровень реки Чикой в Бурятии. По данным гидропоста, уровень воды на реке Чикой в Бичурском районе на 16 часов 4 августа составлял 325 см. Критический уровень – 400 см. Об этом сообщает группа «Бичура-инфо».
Специалисты прогнозируют дальнейший подъём уровня воды
Есть угроза подтопления села Подгорное (Береговая) в Бичурском районе. В селе четыре дома, в которых живёт 12 жителей.
«Бичура-инфо» уточняет, что принято решение об усилении режима «Повышенная готовность». Двое пожилых людей в Бичурском районе госпитализированы, остальным жителям рекомендовано на время покинуть дома. Вещи людям советуют поднять на чердаки.
Режим повышенной готовности объявлен и в Кяхтинском районе, сообщается в группе «Кяхта-инфо».
Синоптики прогнозируют в этом районе с 4 по 10 августа сильные дожди и грозы. Ожидание повышение уровня рек, размытие дорожного полотна и подтопление населённых пунктов.
В Бурятии сёла оказались под угрозой подтопления
Происшествия, Фото:
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