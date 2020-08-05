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В Бурятии сёла оказались под угрозой подтопления

В Бурятии сёла оказались под угрозой подтопления
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Режим повышенной готовности объявлен в двух районах Бурятии

Растёт уровень реки Чикой в Бурятии. По данным гидропоста, уровень воды на реке Чикой в Бичурском районе на 16 часов 4 августа составлял 325 см. Критический уровень – 400 см. Об этом сообщает группа «Бичура-инфо».

Специалисты прогнозируют дальнейший подъём уровня воды

Есть угроза подтопления села Подгорное (Береговая) в Бичурском районе. В селе четыре дома, в которых живёт 12 жителей.

«Бичура-инфо» уточняет, что принято решение об усилении режима «Повышенная готовность». Двое пожилых людей в Бичурском районе госпитализированы, остальным жителям рекомендовано на время покинуть дома. Вещи людям советуют поднять на чердаки.

Режим повышенной готовности объявлен и в Кяхтинском районе, сообщается в группе «Кяхта-инфо».

Синоптики прогнозируют в этом районе с 4 по 10 августа сильные дожди и грозы. Ожидание повышение уровня рек, размытие дорожного полотна и подтопление населённых пунктов.
река подтопление
 
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