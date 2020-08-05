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В Бурятии утонули 30 человек

В Бурятии утонули 30 человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В том числе погибли восемь детей

С начала года в Бурятии утонули 30 человек, из них 8 детей. За тот же период спасено 30 человек.

- Одной из самых частых причин гибели взрослых людей, является купание в состоянии алкогольного опьянения и несоблюдение правил поведения на воде. Дети чаще всего тонут из-за отсутствия контроля взрослых при купании, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

За последнее время погибли несколько рыбаков. Одним из недавних случаев произошёл на реке Зун-Мурино Тункинского района. Здесь утонул 66-летний рыбак.

25 июля на озере Гусиное перевернулась лодка с тремя рыбаками. Одного мужчину удалось спасти, тело второго спасатели подняли на следующий день /news/20/395180/, третьего – спустя почти неделю.

29 июля, днём на реке Селенга вблизи села Ганзурино Иволгинского района Бурятии утонула 10-летняя девочка. В этот же вечер тело девочки обнаружили рыбаки.


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