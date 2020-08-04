В Улан-Удэ столкнувшиеся «Тойоты» вызвали затор





Накануне на улице Геологическая в Улан-Удэ столкнулись «Тойота Королла Аксио» и «Тойота Калдина».По предварительным данным, «Тойота Королла Аксио» выезжала со двора дома, а «Калдина» двигалась по встречной полосе в направлении улицы Терешковой, когда произошло столкновение.В аварии никто не пострадал, однако автомобили получили серьёзные механические повреждения.По словам очевидцев, водитель «Аксио» не признал свою вину, в том числе и в беседе с сотрудниками ГИБДД, решив обжаловать постановление в судебном порядке.Из-за аварии на дорожном участке образовался затор. Автомобилисты не могли выехать и заехать, так как почти вся проезжая часть была занята.