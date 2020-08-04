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В Улан-Удэ столкнувшиеся «Тойоты» вызвали затор

В Улан-Удэ столкнувшиеся «Тойоты» вызвали затор
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Столкнувшиеся машины невозможно было объехать

Накануне на улице Геологическая в Улан-Удэ столкнулись «Тойота Королла Аксио» и «Тойота Калдина».

По предварительным данным, «Тойота Королла Аксио» выезжала со двора дома, а «Калдина» двигалась по встречной полосе в направлении улицы Терешковой, когда произошло столкновение.

В аварии никто не пострадал, однако автомобили получили серьёзные механические повреждения.



По словам очевидцев, водитель «Аксио» не признал свою вину, в том числе и в беседе с сотрудниками ГИБДД, решив обжаловать постановление в судебном порядке.

Из-за аварии на дорожном участке образовался затор. Автомобилисты не могли выехать и заехать, так как почти вся проезжая часть была занята.
ДТП
 
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