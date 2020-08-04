«Меня скрутили, это был шок»: В Москве задержали участницу пикета в защиту Байкала









Женщина призналась, что после задержания расплакалась.



- От того, что слишком эмоциональный человек. От того, что я вижу как абсолютно все байкаловцы – и простые люди, и политическая наука, и наука – объединились и пытаются что-то сделать, чтобы предотвратить катастрофу. И от того, что никогда не представляла, что я классическая «пай-девочка» окажусь в автозаке. И когда разрыдалась, увидела совершенно других полицейских. Наверное, потому что прочитали и услышали за что я стояла. Пытались успокоить, выслушать и шутить. И когда, я сказала, что горжусь тем, что защищаю Байкал, то чувствовала одобрение. День был мегастрессовый. Но я рада, что кто-то снял момент задержания и где-то, да выложили и получилось внимание на нависшую тучу над Байкалом, - написала Светлана.



Она отдельно отметила, что не собирается строить политическую карьеру, поэтому внимание не нужно, а впредь займётся менее стрессовым видом экоактивизма, вроде посадки деревьев или сортировки мусора. «Но сейчас я не могла не пойти на этот шаг. Докричаться до всего мира, чтобы спасти Байкал», - пояснила Светлана.



Сегодня, 4 августа, она записала видеообращение к бурятскому землячеству и всем, кто сможет помочь. Женщина получила повестку в суд – ей вменяют проведение пикета на территории Красной площади (ранее за одиночный пикет на территории, прилегающей к резиденции президента РФ,



Новый перечень видов деятельности, запрещённых в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, который планирует принять минприроды России, вызвал вопросы у специалистов.



- Например, во втором пункте проекта постановления правительства прописано, что запрет на хозяйственную деятельность по берегам Байкала не распространяется на инвестиционные проекты, реализуемые на основании актов федерального правительства, а также указов, распоряжений и поручений президента России. Если проект будет принят в таком виде, в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории можно будет осуществить всё что угодно, если это согласовано правительством либо утверждено указами, распоряжениями и даже поручениями Владимира Путина. Если какой-то влиятельный бизнесмен захочет построить на берегу Байкала, например, новый целлюлозно-бумажный комбинат и вырубить под него весь оставшийся несгоревшим лес, и у него хватит средств, чтобы добиться одобрения от правительства, этот его проект будет реализован. Каким бы варварским и опасным он ни был, - говорится в обращении Гринпис.



Активисты считают, что принятие нового перечня запрещённых видов деятельности в текущей редакции «может способствовать разрушению уникальной экосистемы озера Байкал, ухудшению её природоохранного, рекреационного, водорегулирующего потенциала, что, безусловно, отрицательно скажется и на качестве жизни людей».

Женщина призналась, что после задержания расплакалась.- От того, что слишком эмоциональный человек. От того, что я вижу как абсолютно все байкаловцы – и простые люди, и политическая наука, и наука – объединились и пытаются что-то сделать, чтобы предотвратить катастрофу. И от того, что никогда не представляла, что я классическая «пай-девочка» окажусь в автозаке. И когда разрыдалась, увидела совершенно других полицейских. Наверное, потому что прочитали и услышали за что я стояла. Пытались успокоить, выслушать и шутить. И когда, я сказала, что горжусь тем, что защищаю Байкал, то чувствовала одобрение. День был мегастрессовый. Но я рада, что кто-то снял момент задержания и где-то, да выложили и получилось внимание на нависшую тучу над Байкалом, - написала Светлана.Она отдельно отметила, что не собирается строить политическую карьеру, поэтому внимание не нужно, а впредь займётся менее стрессовым видом экоактивизма, вроде посадки деревьев или сортировки мусора. «Но сейчас я не могла не пойти на этот шаг. Докричаться до всего мира, чтобы спасти Байкал», - пояснила Светлана.Сегодня, 4 августа, она записала видеообращение к бурятскому землячеству и всем, кто сможет помочь. Женщина получила повестку в суд – ей вменяют проведение пикета на территории Красной площади (ранее за одиночный пикет на территории, прилегающей к резиденции президента РФ, был оштрафован шоумен Сергей Зверев ). Светлана поделилась, что теперь ей нужен адвокат-волонтёр и, скорее всего, понадобится финансовая помощь для оплаты штрафа.Новый перечень видов деятельности, запрещённых в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, который планирует принять минприроды России, вызвал вопросы у специалистов.- Например, во втором пункте проекта постановления правительства прописано, что запрет на хозяйственную деятельность по берегам Байкала не распространяется на инвестиционные проекты, реализуемые на основании актов федерального правительства, а также указов, распоряжений и поручений президента России. Если проект будет принят в таком виде, в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории можно будет осуществить всё что угодно, если это согласовано правительством либо утверждено указами, распоряжениями и даже поручениями Владимира Путина. Если какой-то влиятельный бизнесмен захочет построить на берегу Байкала, например, новый целлюлозно-бумажный комбинат и вырубить под него весь оставшийся несгоревшим лес, и у него хватит средств, чтобы добиться одобрения от правительства, этот его проект будет реализован. Каким бы варварским и опасным он ни был, - говорится в обращении Гринпис.Активисты считают, что принятие нового перечня запрещённых видов деятельности в текущей редакции «может способствовать разрушению уникальной экосистемы озера Байкал, ухудшению её природоохранного, рекреационного, водорегулирующего потенциала, что, безусловно, отрицательно скажется и на качестве жизни людей».

3 августа в Москве во время одиночного пикета задержали экоактивистку Светлану Хагдаеву. Она вышла на Манежную площадь, возле памятника Жукову с плакатиком «Руки прочь от Байкала». Женщина выражала протест против нового перечня видов деятельности, запрещённых в центральной экологической зоне Байкала, которые вносит минприроды России. До 3 августа проводилось публичное обсуждение проекта.- Я всем объясняла, какая опасность ждёт Байкал, если этот законопроект примут, что нужно сейчас до 3 августа проголосовать против. Доносила огромнейшую опасность, нависшую над Байкалом. И меня скрутили. Это был шок. Хватают и несут. И всё агрессивно, - поделилась Светлана на своей странице.Очевидцы сняли видео задержания. Светлану повели к автозаку сразу шесть сотрудников полиции, один из них по пути вырвал плакат из рук женщины. За активистку вступились окружающие, в том числе дедушка с костылём.