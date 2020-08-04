В Бурятии выявили более 900 нарушений пожарной безопасности

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Составлено 60 протоколов



Сотрудники МЧС в Бурятии с начала года выявили более 900 нарушений требований пожарной безопасности на объектах. Инспекторы проводят плановые и внеплановые проверки.

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В ходе внеплановых проверок составлено 60 протоколов за неисполнение в срок предписаний государственного пожарного надзора. Из них 48 в отношении должностных лиц и 12 в отношении юридических.



На сегодня устранено более 800 выявленных нарушений требований пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

