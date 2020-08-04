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В Бурятии выявили более 900 нарушений пожарной безопасности

В Бурятии выявили более 900 нарушений пожарной безопасности
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Составлено 60 протоколов

Сотрудники МЧС в Бурятии с начала года выявили более 900 нарушений требований пожарной безопасности на объектах. Инспекторы проводят плановые и внеплановые проверки.

В ходе внеплановых проверок составлено 60 протоколов за неисполнение в срок предписаний государственного пожарного надзора. Из них 48 в отношении должностных лиц и 12 в отношении юридических.

На сегодня устранено более 800 выявленных нарушений требований пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии. 
МЧС пожарная безопасность
 
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