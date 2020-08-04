 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Августа

03 Августа

Популярное

В Бурятии выросло число погибших на пожарах

В Бурятии выросло число погибших на пожарах
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
С начала года произошло более трёх тысяч пожаров

За неделю в Бурятии зарегистрировано 40 пожаров. При пожарах погибло два человека, один из них ребёнок. Как сообщал «Байкал-Daily», мальчик умер после игры со спичками в заброшенном здании на севере Бурятии.

С начала этого года в республике произошло 3 013 пожаров. Это на 693 пожара меньше, чем в прошлом году. Но погибших людей стало больше. В 2019 году пожары унесли жизни 26 человек, а в 2020 – 58.

Участились пожары из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей. А именно их длительной топке и неправильной разделки в перекрытиях, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.




смерть пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии бил топором мужчину и женщину
Житель Бурятии бил топором мужчину и женщину
Происшествия, 04.08.2020
После он сам позвонил в скорую и полицию
В Бурятии дети спалили сарай
В Бурятии дети спалили сарай
Происшествия, 04.08.2020
Пожар потушили за 14 минут
В Бурятии пропал водитель скатившейся в реку машины
В Бурятии пропал водитель скатившейся в реку машины
Происшествия, 04.08.2020
Спасатели ищут пропавшего автомобилиста
Пропавший в Бурятии Ан-2 не могут найти уже третью неделю
Пропавший в Бурятии Ан-2 не могут найти уже третью неделю
Происшествия, 04.08.2020
Зона поисков с земли и с воздуха расширяется
В Улан-Удэ мужчина грелся у Вечного огня
В Улан-Удэ мужчина грелся у Вечного огня
Происшествия, 04.08.2020
Прохожие еле согнали неизвестного с постамента
На севере Бурятии 13 гостей свадьбы заразились коронавирусом
На севере Бурятии 13 гостей свадьбы заразились коронавирусом
Происшествия, 04.08.2020
В Северобайкальске продлили запрет на работу общепита из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом
За сутки в Бурятии поймали 18 пьяных водителей
Происшествия, 04.08.2020
За минувшие сутки на дорогах Бурятии инспекторы ДПС выявили 369 нарушений ПДД
В Бурятии юноша украл магнитолу из открытой машины
В Бурятии юноша украл магнитолу из открытой машины
Происшествия, 04.08.2020
Молодой человек совершил кражу, возвращаясь домой от друзей

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^