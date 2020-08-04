С начала года произошло более трёх тысяч пожаров
За неделю в Бурятии зарегистрировано 40 пожаров. При пожарах погибло два человека, один из них ребёнок. Как сообщал «Байкал-Daily», мальчик умер после игры со спичками в заброшенном здании на севере Бурятии.
С начала этого года в республике произошло 3 013 пожаров. Это на 693 пожара меньше, чем в прошлом году. Но погибших людей стало больше. В 2019 году пожары унесли жизни 26 человек, а в 2020 – 58.
Участились пожары из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей. А именно их длительной топке и неправильной разделки в перекрытиях, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии выросло число погибших на пожарах
Происшествия, Фото:
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