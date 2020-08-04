Улан-удэнец перевёл себе деньги с найденного телефона

Гаджет принадлежал пенсионерке



Днём 28 июля в полицию Октябрьского района Улан-Удэ поступило заявление от 62-летней местной жительницы о краже денег.



Женщина рассказала, что с её банковского счёта списали 5300 рублей. Деньги были перечислены с помощью онлайн-банкинга.



По словам пенсионерки утром, направляясь на работу, она потеряла свой сотовый телефон, к которому была подключена эта услуга.



Полицейские установили личность мужчины на счёт, которого были переведены сбережения пенсионерки. 58-летний не работающий горожанин рассказал полицейским, что нашёл телефон на улице и при просмотре сообщений обнаружил сообщения от банка. Обладая доступом к сервису, он и украл деньги.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Причиненный ущерб мужчина возместил в полном объёме, а также вернул телефон, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



