В Улан-Удэ на строительную технику рухнула часть развалившегося здания

На месте работают спасатели. ФОТО



Сегодня днём в 110 квартале Улан-Удэ на строительную технику рухнула часть железобетонного каркаса здания.



Рабочие выполняли разбор здания, когда произошло ЧП. Рухнувшая балка серьёзно повредила технику. Сейчас доступ к месту происшествия для посторонних ограничен.



По предварительным данным, обошлось без пострадавших.



- На месте работают спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Стало ли причиной произошедшего нарушение техники безопасности, предстоит установить.

