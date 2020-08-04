На месте работают спасатели. ФОТО
Сегодня днём в 110 квартале Улан-Удэ на строительную технику рухнула часть железобетонного каркаса здания.
Рабочие выполняли разбор здания, когда произошло ЧП. Рухнувшая балка серьёзно повредила технику. Сейчас доступ к месту происшествия для посторонних ограничен.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
- На месте работают спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Стало ли причиной произошедшего нарушение техники безопасности, предстоит установить.
В Улан-Удэ на строительную технику рухнула часть развалившегося здания
Происшествия, Фото:
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