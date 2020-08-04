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Житель Бурятии бил топором мужчину и женщину

Житель Бурятии бил топором мужчину и женщину
Происшествия,  Фото:pixabay.com
После он сам позвонил в скорую и полицию

31-летний ранее судимый житель Заиграевского района набросился с топором на мужчину и женщину. Они остались живы, но получили многочисленные травмы. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, вечером 3 августа в доме в СНТ «Солнечный» Заиграевского района во время застолья между тремя знакомыми произошла ссора. Один из собутыльников схватил в руки топор и нанёс мужчине и женщине многочисленные удары по лицу и телу.

После нападавший мужчина сам позвонил в скорую помощь и в отдел полиции.

Следователи устанавливают полную картину преступления. 
покушение на убийство
 
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