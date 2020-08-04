После он сам позвонил в скорую и полицию
31-летний ранее судимый житель Заиграевского района набросился с топором на мужчину и женщину. Они остались живы, но получили многочисленные травмы. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, вечером 3 августа в доме в СНТ «Солнечный» Заиграевского района во время застолья между тремя знакомыми произошла ссора. Один из собутыльников схватил в руки топор и нанёс мужчине и женщине многочисленные удары по лицу и телу.
После нападавший мужчина сам позвонил в скорую помощь и в отдел полиции.
Следователи устанавливают полную картину преступления.
Житель Бурятии бил топором мужчину и женщину
Происшествия, Фото:
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