Житель Бурятии бил топором мужчину и женщину

После он сам позвонил в скорую и полицию



31-летний ранее судимый житель Заиграевского района набросился с топором на мужчину и женщину. Они остались живы, но получили многочисленные травмы. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, вечером 3 августа в доме в СНТ «Солнечный» Заиграевского района во время застолья между тремя знакомыми произошла ссора. Один из собутыльников схватил в руки топор и нанёс мужчине и женщине многочисленные удары по лицу и телу.



После нападавший мужчина сам позвонил в скорую помощь и в отдел полиции.



Следователи устанавливают полную картину преступления.

