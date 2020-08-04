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В Бурятии пожарные вытащили автомобиль из лужи

В Бурятии пожарные вытащили автомобиль из лужи
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Дождями размыло дорогу

В 15 километрах от села Юбилейный Баргузинского района Бурятии из-за сильных дождей размыло дорогу. В этом месте застряла легковая машина.

Отделение пожарной части №11 помогло вытащить автомобиль «Тойота» из образовавшийся лужи, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», пожарные часто приходят на помощь попавшим в беду автомобилистам. Так, зимой пожарные помогли водителю с двумя детьми, автомобиль которого сломался на дороге




пожарные автомобили
 
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