Дождями размыло дорогу
В 15 километрах от села Юбилейный Баргузинского района Бурятии из-за сильных дождей размыло дорогу. В этом месте застряла легковая машина.
Отделение пожарной части №11 помогло вытащить автомобиль «Тойота» из образовавшийся лужи, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», пожарные часто приходят на помощь попавшим в беду автомобилистам. Так, зимой пожарные помогли водителю с двумя детьми, автомобиль которого сломался на дороге.
В Бурятии пожарные вытащили автомобиль из лужи
Происшествия, Фото:
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