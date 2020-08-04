 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Августа

03 Августа

Популярное

В Бурятии дети спалили сарай

В Бурятии дети спалили сарай
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожар потушили за 14 минут

Вчера в посёлке Улекчин Закаменского района Бурятии горел сарай. На момент прибытия сотрудников пожарной части № 79 огонь распространился внутри строения.

Возгорание пожарные оперативно ликвидировали за 14 минут.

Пламя вспыхнуло из-за поджога ребёнком. К счастью, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе оеспубликанского агентства ГО и ЧС.


пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии бил топором мужчину и женщину
Житель Бурятии бил топором мужчину и женщину
Происшествия, 04.08.2020
После он сам позвонил в скорую и полицию
В Бурятии дети спалили сарай
В Бурятии дети спалили сарай
Происшествия, 04.08.2020
Пожар потушили за 14 минут
В Бурятии пропал водитель скатившейся в реку машины
В Бурятии пропал водитель скатившейся в реку машины
Происшествия, 04.08.2020
Спасатели ищут пропавшего автомобилиста
Пропавший в Бурятии Ан-2 не могут найти уже третью неделю
Пропавший в Бурятии Ан-2 не могут найти уже третью неделю
Происшествия, 04.08.2020
Зона поисков с земли и с воздуха расширяется
В Улан-Удэ мужчина грелся у Вечного огня
В Улан-Удэ мужчина грелся у Вечного огня
Происшествия, 04.08.2020
Прохожие еле согнали неизвестного с постамента
На севере Бурятии 13 гостей свадьбы заразились коронавирусом
На севере Бурятии 13 гостей свадьбы заразились коронавирусом
Происшествия, 04.08.2020
В Северобайкальске продлили запрет на работу общепита из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом
За сутки в Бурятии поймали 18 пьяных водителей
Происшествия, 04.08.2020
За минувшие сутки на дорогах Бурятии инспекторы ДПС выявили 369 нарушений ПДД
В Бурятии юноша украл магнитолу из открытой машины
В Бурятии юноша украл магнитолу из открытой машины
Происшествия, 04.08.2020
Молодой человек совершил кражу, возвращаясь домой от друзей

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^