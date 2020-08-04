Пожар потушили за 14 минут
Вчера в посёлке Улекчин Закаменского района Бурятии горел сарай. На момент прибытия сотрудников пожарной части № 79 огонь распространился внутри строения.
Возгорание пожарные оперативно ликвидировали за 14 минут.
Пламя вспыхнуло из-за поджога ребёнком. К счастью, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе оеспубликанского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии дети спалили сарай
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На месте работают спасатели. ФОТО
После он сам позвонил в скорую и полицию
Дождями размыло дорогу
Пожар потушили за 14 минут
Водитель был пьян
Спасатели ищут пропавшего автомобилиста
Зона поисков с земли и с воздуха расширяется
Прохожие еле согнали неизвестного с постамента
Женщина пыталась «изобличить афериста»
В Северобайкальске продлили запрет на работу общепита из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом
За минувшие сутки на дорогах Бурятии инспекторы ДПС выявили 369 нарушений ПДД
Их ищут в Тайшетском районе
Спасатели обследовали более 30 километров леса
Таковы данные за полгода
Молодой человек совершил кражу, возвращаясь домой от друзей