Водитель был пьян
3 августа Братский городской суд отправил под домашний арест 33-летнего водителя, который сбил на «зебре» трёх студентов напротив целлюлозно-бумажного колледжа
Как сообщал «Байкал-Daily», пьяный водитель сбил19-летнюю девушку и двух молодых людей. Больше всех пострадала девушка, которая была госпитализирована в больницу.
- Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения, кроме того, ранее он был лишен права управления транспортным средством, - сообщили в Братском городском суде.
Водитель отправлен под домашний арест на два месяца, до 30 сентября.
В Братске водителя, сбившего трёх студентов, поместили под домашний арест
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Спасатели ищут пропавшего автомобилиста
Зона поисков с земли и с воздуха расширяется
Прохожие еле согнали неизвестного с постамента
Женщина пыталась «изобличить афериста»
За минувшие сутки на дорогах Бурятии инспекторы ДПС выявили 369 нарушений ПДД
Их ищут в Тайшетском районе
Спасатели обследовали более 30 километров леса
Таковы данные за полгода
Молодой человек совершил кражу, возвращаясь домой от друзей
В Северобайкальске продлили запрет на работу общепита из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом
Дерево на некоторое время парализовало движение трамваев
Мужчина вырубил деревьев почти на 100 тысяч рублей
У неё изъяли полкило «травки»
Пропавший пожилой мужчина не страдает проблемами с памятью и отлично знает район
Мама пострадавшего мальчика ищет свидетелей