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Жительница Иркутской области два дня переводила мошенникам 976 тысяч

Жительница Иркутской области два дня переводила мошенникам 976 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина пыталась «изобличить афериста»

Несколько дней назад 42-летней работнице крупного сельхозпредприятия, живущей в посёлке Белореченский, поступил звонок от незнакомого мужчины, назвавшего себя представителем службы безопасности банка. Он предупредил о том, что некие аферисты якобы пытаются похитить её сбережения, а для предотвращения посягательства следует перевести деньги на резервный счёт.

Клиентка выполнила необходимые действия, после чего работник предложил женщине помочь изобличить мошенника, которым якобы является один из сотрудников банка. Единственным условием участия в детективной истории являлась конфиденциальность совершения любых операций.

Будучи уверенной в том, что ведёт телефонные разговоры с официальными лицами, женщина два дня перечисляла деньги на различные счета и даже использовала возможности кредитной карты в размере 300 тысяч рублей. Всего она перевела 976 тысяч рублей. Как только финансовые возможности жительницы Усольского района были исчерпаны, звонившие прекратили общение.

Лишившись собственных и кредитных средств, пострадавшая обратилась в полицию. По данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. 
мошенничество
 
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